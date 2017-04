Bouwinvest koopt twee winkels in Nijmegen van Bouwfonds IM

Het Bouwinvest Retail Fund heeft onlangs twee winkels aan de Broerstraat 52 en 52a in Nijmegen aan de portefeuille toegevoegd.

De winkels van in totaal 1164 m² zijn verhuurd aan Men At Work en Nelson Schoenen. Verkoper is Bouwfonds Investment Management namens een van haar fondsen.

De Broerstraat is de drukste winkelstraat van Nijmegen, de stad die op haar beurt weer behoort tot de top-10 van meest aantrekkelijke winkelsteden van Nederland. De aankoop van beide winkels past uitstekend in de Experience strategie van het Retail Fund.

Bouwinvest werd hierbij juridisch geadviseerd door De Brauw Blackstone Westbroek. Bouwfonds IM werd geadviseerd door KroesePaternotte.

Over Bouwinvest

Bouwinvest is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers. Bouwinvest beheert vijf Nederlandse sectorfondsen, waarvan er drie open staan voor investeerders, het Residential Fund, het Office Fund en het Retail Fund. Het Healthcare Fund en het Hotel Fund worden op dit moment exclusief voor BPFbouw beheerd, evenals de internationale investeringen. Internationaal belegt Bouwinvest in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed in Europa, Noord-Amerika en Azië/Pacific. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 8,5 mrd (ultimo 2016).