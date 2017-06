QX Real Estate koopt woningportefeuille in Breda

QX Real Estate heeft overeenstemming bereikt met Burgland Real Estate voor de aankoop van de appartementen aan de Nieuweweg en Taxandrialaan in het centrum en in het Ginneken in Breda.

De appartementen worden ondergebracht in QX Vastgoedfonds XI. De strategie van dit vastgoedfonds is erop gericht om rendement te behalen uit de verhuurinkomsten en het uitponden van de appartementen. Naast de 31 appartementen in het project De Buitenplaats en de campus Study Studio Breda die in aanbouw is met 224 zelfstandige studio’s voor studenten is dit de derde acquisitie van woningen van QX Real Estate in Breda. De wens is de woningportefeuille verder uit te breiden.

De activiteiten van QX Real Estate zijn gericht op het ontwikkelen van vastgoed en het beleggen van private equity in vastgoed. Investeringen omvatten zowel commercieel vastgoed, woningen als zorgvastgoed.