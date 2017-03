Standard Life en Aberdeel Asset Management fuseren

Standard Life en Aberdeen Asset Management gaan fuseren en worden daarmee de grootste asset manager van het Verenigd Koninkrijk en een van de grootste beleggers van vastgoed in Europa.

Maandag hebben de ondernemingen het nieuws wereldkundig gemaakt. In de Top Investors van PropertyEU zou de combinatie door de fusie uitkomen op de derde plaats, na AXA Reim en Swiss Life.

De nieuwe combinatie wordt de op een na grootste fund manager van Europa met £ 660 mrd assets under management. Ze hebben gezamenlijk ongeveer € 50 mrd aan vastgoed (cijfers 2015 PropertyEU). De nieuwe onderneming zal met het hoofdkwartier gevestigd zijn in Schotland.

In Nederland hebben Standard Life en Aberdeen ook verschillende panden in bezit, zoals het Metropool gebouw (foto) en kantoorgebouw Aurora in Amsterdam, winkelcentrum de Oranjerie in Apeldoorn, winkelcentrum De Arena in Den Bosch en een nieuw distributiecentrum in Tiel.

