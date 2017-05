HSK Groep huurt kantoorruimte in De Nieuwe Poort

HSK Groep heeft voor een langjarige periode een huurovereenkomst gesloten voor een kantoorruimte in kantoorgebouw De Nieuwe Poort aan de Spuiboulevard 238 te Dordrecht.

Het gehuurde omvat 492 m² kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen, alsmede 2 parkeerplaatsen in de tot het complex behorende parkeergarage.

Deze transactie betreft een verplaatsing van de huidige bedrijfsvoering. HSK Groep is tot voor kort vanuit elders in Dordrecht actief geweest maar gaan de werkzaamheden verder voortzetten vanuit het centrum van Dordrecht.

HSK Groep is een landelijke organisatie voor psychische zorg en is gespecialiseerd in werknemerszorg. HSK onderzoekt en behandeld mensen met psychische problemen en biedt werkgevers en werknemers diensten op het gebied van preventie, interventie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heeft HSK expertisecentra voor de behandeling van specifieke psychische aandoeningen.

Ooms Makelaars (partner in Dynamis), trad bij deze transactie op namens verhuurder Kocomon.