Skiën en snowboarden in bedrijfspand in Utrecht

In een bedrijfspand op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht kan men skiën en snowboarden op een rolband. Snowsportcenter runt hier een indoor ski- en snowboardschool.

Snowsportcenter is al gevestigd op deze locatie aan de Atoomweg 97 en heeft met ingang van 1 april 2017 een langjarige huurovereenkomst met Stena Realty gesloten voor circa 1300 m² bedrijfsruimte in een gedeelte van het aangrenzende gebouw aan de Otto Hahnweg 23.

SnowSportCenter Utrecht is de grootste indoorski- en snowboardschool in de wereld en verzorgt ski- en snowboardlessen aan zowel beginnende als gevorderde wintersporters.

De verhuurder werd bij deze transactie begeleid door JLL.