MBO College Hilversum breidt uit op Media Park

MBO College Hilversum, onderdeel van ROC van Amsterdam, verlengt langjarig haar huurcontract van Studio 6 op het Media Park en breidt uit met leslokalen en ondersteunende faciliteiten.

Dit past in de strategie van het MBO College om fysiek dicht bij de mediabedrijven in de grootste proeftuin van Nederland te zijn.

Jeroen Ankersmit (voorzitter directie MBO College Hilversum): “Het Media Park is het grootste medialeslokaal van Nederland. De samenwerking met de verschillende bedrijven op het Media Park is voor onze studenten een grote meerwaarde, ook de bedrijven zijn enthousiast. Zij geven gastlessen, zijn aanwezig bij examens en stellen materiaal beschikbaar om mee te werken.”

Mark Achterberg (COO Media Park Management): “In het Medialab in Studio 6 zijn studenten dagelijks aan het werk in een echte werkomgeving. Hier worden nieuwe formats bedacht en kunnen zij praktijkervaring opdoen en experimenteren met het produceren van nieuwe media. Nieuwe mediaprofessionals worden klaargestoomd voor de mediatoekomst van morgen en daar kunnen alle bedrijven op het Media Park, via korte lijnen, gebruik van maken.”

Het Media Park in Hilversum biedt ruimte aan zowel traditionele als nieuwe media. Startups werken zij aan zij met bekende mediabedrijven en grote omroepen. Er werken ongeveer 6000 mensen op het park.



Media Park Enterprise (MPE) is een project van Europa Fund II. Europa Fund II wordt beheerd door Europa Capital, een gevestigd vastgoedfonds dat vanuit kantoren in geheel Europa actief is. Europa Capital is onderdeel van de Rockefeller Group (RGI). Europa Capital Partners en Europa Capital vallen onder het toezicht van de Financial Services Authority.