Crédit Agricole huurt 5000 m² in voormalig hoofdkantoor V&D

Een onderdeel van de Franse bank Crédit Agricole verhuist zijn hoofdkantoor van Duivendrecht naar Amsterdam Zuidoost.

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA CF NL) heeft een langjarig huurcontract afgesloten met Syntrus Achmea Real Estate & Finance voor 5000 m² kantoorruimte in gebouw White Point in Amsterdam Zuidoost. De nieuwe huurder zal het gebouw in oktober dit jaar betrekken.

CA CF NL is aanbieder van consumptieve financieringen in Nederland. Met een uitstaande portefeuille van ruim € 2,3 mrd (excl. € 700 mln servicing) is CA CF NL een van de grootste financieringsmaatschappijen van Nederland, actief op het gebied van consumptieve kredieten.

CA CF NL is momenteel gevestigd in Entrada 600 in Amsterdam-Duivendrecht. Om de organisatie een goede en moderne werkplek te bieden, ontstond de behoefte aan een andere werkomgeving. Ook grijpt de organisatie de verhuizing aan om te kunnen werken volgens de principes van het nieuwe werken: open en flexibel.

Gebouw White Point is gelegen op een locatie grenzend aan de snelweg A9 in Amsterdam Zuidoost. Het gebouw heeft een totale oppervlakte van ruim 11.000 m² kantoorruimte en biedt 235 parkeerplaatsen. Vroeger was hier het hoofdkantoor van V&D gevestigd. Met de overige onlangs gerealiseerde verhuurtransacties in het gebouw is dit voor 95% verhuurd. Syntrus Achmea RE&F verhuurt het object namens een van zijn klanten.

De huurder is geadviseerd door huurdersadviseur Solved.

DRS Makelaars heeft namens de verhuurder de belangen behartigd.