Elan Wonen verkoopt Haarlemse woontoren Aquaverde aan Amvest

Woningcorporatie Elan Wonen heeft woontoren Aquaverde aan het Spaarne in Haarlem verkocht aan Amvest Investment Management ten behoeve van het Amvest Residential Core Fund.

Het betreft een nieuwbouwproject met 54 vrije sector huurappartementen en een ondergelegen parkeergarage. Aquaverde is de hoogste woontoren van nieuwbouwontwikkeling Land in Zicht. Het complex is eind 2016 opgeleverd aan Elan Wonen. Capital Value begeleidde Elan Wonen bij de verkoop. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn verzorgde de juridische procesbegeleiding.

Chris Schaapman, directeur-bestuurder van Elan Wonen: “De verkoop van de vrije sector huur-appartementen in Aquaverde aan institutionele belegger Amvest zorgt ervoor dat wij de komende jaren meer middelen hebben om ons maximaal in te zetten voor onze doelen als corporatie: meer woningen bouwen voor mensen met een laag inkomen in Haarlem en Heemstede en het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Onze huidige en toekomstige bewoners zullen dus profiteren van deze verkoop.”

Wim Wensing, directeur Investment Management van Amvest: “We zijn blij met deze investering in nieuwbouwwoningen in het vrije sector huursegment in Haarlem, waar veel vraag naar is. Net als corporaties verbindt Amvest zich voor de lange termijn aan projecten en de kwaliteit van de stad. Wij zijn een betrouwbare en complementaire partner voor woningcorporaties en andere stakeholders.”

Kees van Harten, directeur Capital Value: “De reacties van zowel institutionele als particuliere beleggers op deze verkoop waren zeer positief. Een groot aantal partijen toonde belangstelling voor de verwerving van het complex. Dit bevestigt de grote interesse van beleggers in nieuwbouwwoningen. Door de oplopende tekorten in de huidige markt zijn met name nieuwbouwontwikkelingen in de stedelijke gebieden zeer gewild. Zeker complexen met een unieke ligging als Aquaverde.”

Land in Zicht is een gevarieerde woonwijk gelegen aan de Botterboulevard in Haarlem. De ontwikkeling bestaat uit drie woontorens met appartementen en waterwoningen in maritieme sfeer. Ontwikkelaar is Strukton Projectontwikkeling. Land in Zicht omvat in totaal circa 182 woningen, bestaande uit 105 appartementen en 77 (water)woningen met parkeergelegenheid. Elan Wonen blijft eigenaar van de kleinere woontoren Indigo met 19 sociale huurwoningen en 7 vrijesectorhuurwoningen.