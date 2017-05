ZuideDuin Almere wint Neprom-prijs

De Neprom-prijs voor locatieontwikkeling 2017 is gewonnen door ZuiderDuin in Almere. Dat maakte Juryvoorzitter Josja van der Veer (directeur VU facilitair) op 18 mei bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch.

