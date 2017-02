CBRE Global Investors investeert opnieuw in Delftse Poort

CBRE Global Investors gaat opnieuw fors investeren in kantoorgebouw Delftse Poort naast het Centraal Station in Rotterdam. Hiermee moet het makkelijker worden het huidige aanbod van circa 30.000 m² te verhuren.

Twee jaar geleden ondergingen de entree en onderste verdiepingen van het circa 66.000 m² grote en 151 meter hoge pand aan het Weena 505 al een verbouwing en restyling. Delfse Poort, sinds jaar en dag het hoofdkantoor van NN (voorheen Nationale Nederlanden), werd een multi-tenant gebouw met openbare voorzieningen in de plint en de etages daarboven. Onder andere kwam er een DE café, een openbaar toegankelijke foodcourt en openden modemerk NAN en Granny's Finest winkels. Die hebben het echter niet overleefd. In totaal is ruimte gecreëerd voor 2000 m² horeca en 2000 m² retail. Foodcourt The World telt ruim 500 plaatsen en wordt geëxploiteerd door Bram Ladage.

NN en ING krompen flink en huren nu samen ongeveer de helft van de kantoorruimte. Deze is inmiddels gerenoveerd en voldoet aan de moderne eisen. De overige kantoorruimte, ongeveer 30.000 m², dateert echter nog van begin jaren '90 en blijkt lastig te verhuren. Volgens Marco Clarijs, als director Rotterdam office bij CBRE betrokken bij de verhuur, zijn er de laatse jaren veel alternatieven op de markt gekomen nabij het station die concurreren met het kantooraanbod in de Delftse Poort. 'De investering in de algemene ruimten is niet voldoende geweest om nieuwe kantoorhuurders over de streep te trekken. Alleen het kennisinstituut voor installatietechniek ISSO hebben we als huurder kunnen trekken.'

Om de regie op de investeringen makkelijker te maken heeft CBRE Global Investors de Duitse belegger Kanam eind vorig jaar als vastgoedeigenaar uitgekocht. Beide investment managers hadden 50% van de Delftse Poort in handen. CBRE Global Investors betaalde € 61,5 mln voor het aandeel van Kanam, zo blijkt uit het Kadaster. Naar verluidt is de belegger van plan vele miljoenen te investeren in de verbouwing. Tegelijk zal ook gezorgd worden voor een rebranding, zodat het als werkruimte aantrekkelijker wordt voor een groeiende groep creatieve en lokale ondernemers. Clarijs: 'Hoewel het een multi-tenant kantoor is geworden, heeft de Delfse Poort nog te veel een strakke corporate uitstraling die de nieuwe doelgroep niet aanspreekt.'

Voor de verbouwing is Kraaijvanger Architects ingeschakeld en ook een marketingbureau voor de rebranding. Niet alleen de kantoorruimten gaan op de schop, ook de begane grond en de onderste openbare verdiepingen worden opnieuw aangepast. Zo is de foodcourt op de derde etage lastig te vinden voor bezoekers van buiten en de voormalige ING bank (1000 m²) leent zich voor horeca of een andere functie, eventueel in combinatie met een hotel, aldus Clarijs.