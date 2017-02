Particuliere belegger koopt kantoor Essent in Groningen

Een particuliere belegger heeft onlangs het kantoorgebouw gekocht gelegen aan Winschoterdiep 50 te Groningen.

Het gebouw staat vlak bij de snelweg A7. Het metrage van het kantoorgebouw bedraagt 15.726 m² vvo. Er is een parkeergelegenheid van 2 etages op eigen terrein. Het gebouw is volledig verhuurd aan energiebedrijf Essent en netwerkbeheerder Enexis.

De verkoopprijs is volgens het Kadaster € 7 mln.

In het gebouw zal na Zwolle (2x) en Utrecht de vierde vestiging van MyOffice worden gevestigd. MyOffice is het nieuwe Co-Working spaces-concept van My Office Group.

Appelhoven Vastgoedadviseurs heeft de transactie namens de verkoper, Eurotrade Properties Europe II, begeleid.