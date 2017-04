Zara huurt winkel in voormalig V&D-pand in Zuidplein

Modeketen Zara gaat een winkel openen in het voormalige V&D-pand in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance verhuurt aan Zara – onderdeel van het Spaanse modeconcern Inditex – per medio 2017 een groot deel van het voormalige V&D-pand in winkelcentrum Zuidplein nabij Ahoy. Zara en de verhuurder, Stichting Achmea Dutch Retail Property Fund, hebben hierover onlangs overeenstemming bereikt. Het winkelpand zal verdeeld worden over twee verdiepingen van in totaal circa 3500 m². Zara zal naar verwachting medio 2017 haar deuren openen. Zowel huurder als verhuurder zullen fors investeren in dit object. Onder andere zal de gevel gedeeltelijk transparant worden uitgevoerd zodat het gebouw een eyecatcher in het winkelcentrum zal worden. De verhuurder zal in de nabije toekomst de overige huurders van het voormalige V&D-pand bekendmaken. De verhuurtransactie werd namens Stichting Achmea Dutch Retail Property Fund, collegiaal gerealiseerd door Cushman & Wakefield en KroesePaternotte.