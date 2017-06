Big Bazar opent winkel in 't Circus Almere

Winkelcentrum ‘t Circus in Almere versterkt zijn winkelaanbod met de komst van Big Bazar.

De keten verkoopt bekende A-merken tegen gereduceerde prijzen. Big Bazar is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft ’t Circus in Almere gekozen om zijn nieuwste winkel te openen. Klépierre is de verhuurder.

De binnenstad van Almere heeft bewezen een sterke regionale winkelbestemming te zijn, en trekt bezoekers vanuit een grote regio. Big Bazar opent de winkel van meer dan 1100 m² op 28 juni.

Big Bazar is een snelgroeiende discount winkelketen, onderdeel van de Blokker holding. Die zette Big Bazar samen met andere ketens recent in de etalage. Almere betreft een relocatie van de bestaande winkel. Voor 2017 staan 20 openingen en per saldo 8 relocaties gepland. Onlangs opende de discounter al nieuwe winkels in Enschede-Zuid, Ede, Coevorden, Hoogezand, ’s-Gravenzande, Arnhem, Amersfoort.