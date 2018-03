Deze week heeft Boelens de Gruyter woongebouw Floor opgeleverd aan het ASR Dutch Core Residential Fund. De 162 appartementen in het woongebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam zijn vandaag in gebruik genomen door de nieuwe bewoners.

