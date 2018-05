Gebieds- en vastgoedontwikkelaar VanWonen is op 18 mei samen met bouwer van Grunsven gestart met de bouw van 87 woningen in het project Nieuw Noord, onderdeel van de wijk de Grote Boel, Waalsprong in Nijmegen.

