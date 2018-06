Lidl Nederland heeft op de Provada een intentieovereenkomst getekend met Ontwikkelcombinatie Nieuw-West, een samenwerking tussen Lebo Vastgoed en Latei, voor de aankoop van 4000 m² commerciële ruimte in Blok C aan het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West.

