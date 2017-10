Mall of the Netherlands geeft voorproefje

Unibail-Rodamco heeft Mall of the Netherlands die nu op de plek van Leidsenhage ontwikkeld wordt, alvast deels gerealiseerd op testlocaties. Door deze ‘mockup’ komen eventuele ontwerpfouten aan het licht. Met fotoreportage en film.

De voeg tussen het marmer moet grijs worden, de houten bekleding voor de koepel op het centrale plein kan ambitieuzer en de naden van de gevel kunnen nog strakker. Wordt het de wittere of grijzere variant van het marmer, wordt het een natuurlijke houtkleur of white-wash en hoe kan de brandblusser zo onzichtbaar mogelijk worden weggewerkt?

Het zijn allemaal besluiten die gemakkelijker worden als je het kunt uitproberen. Vandaar dat Unibail-Rodamco een stuk van de gevel en de binnenkant van het winkelcentrum op ware grote heeft laten bouwen. Met een investering van meer dan € 500 mln in de Mall is het goed om op voorhand te weten of het ontwerp werkt of niet. Unibail-Rodamco laat voor alle grote investeringen die het doet altijd een testopstelling maken om zeker te zijn dat de kwaliteit gehaald wordt die het bedrijf nastreeft.

Plafond

Teun Koek, projectleider van de Mall, was voor wat betreft het interieur vooral benieuwd naar de plafond-elementen: ‘Met de meeste elementen hebben we ervaring in andere winkelcentra van Unibail-Rodamco. Maar in deze mall willen we meer aandacht geven aan het plafond dan gebruikelijk in winkelcentra.’ Besloten is om de houten uitstulping in een natuurlijke houtkleur te realiseren. Het andere plafond-element, dat daglicht doorlatend moet zijn, is mooi bevonden, maar valt niet genoeg op. Daar zal iets anders op gevonden moeten worden.

Behalve esthetische beslissingen, biedt de mockup ook de mogelijkheid de technische aspecten en de montage te testen. In het geval van Mall of the Netherlands is dat met name belangrijk voor de gevel die architect Roberto Meyer heeft ontworpen. De witte overhangende en geplooide luifel zal namelijk van beton worden.

Vernieuwend

Betonspecialist MBX – die onder andere ook het dak van het station van Arnhem fabriceerde - gebruikt daarvoor een vernieuwend procedé waarbij glasvezel het beton zo versterkt dat de gehele gevel maar vier centimeter dik wordt en veel lichter dan gewoon beton. Ieder stukje van de gevel wordt apart gemaakt in een unieke mal in Concrete Valley in Bergen op Zoom. TGM gevelbouw is als onderaannemer van Ballast Nedam verantwoordelijk voor het geheel perfect passend plaatsen van de elementen op locatie in Leidschendam.

De raad van bestuur van Unibail-Rodamco, die de test-locaties ook bezocht en uiteindelijk het oordeel velt, toonde zich in elk geval enthousiast over de gevel. Het bestuur vond de bekleding van muren van de parkeergarage echter niet goed genoeg, die moeten nog wat lichtgevender worden en meer op de parkeergarage van de Mall of Scandinavia gaan lijken.

Huurders

Voor Teun Koek geeft de mockup tevens de mogelijkheid enkele potentiële huurders een look & feel te geven van wat komen gaat. ‘We hebben veel belangstelling van huurders.’ Huurders van het vers-gedeelte van de mall kunnen echter beter terecht in het verhuur-kantoor in Leidschendam: daar staat de test-opstelling voor dit gedeelte van de mall. Die heeft met architect Heyligers als ontwerper, een veel industriëlere uitstraling dan de rest van de mall of the Netherlands.

De bouw van Mall of the Netherlands is reeds gestart terwijl het bestaande winkelcentrum in bedrijf blijft. Oplevering van het geheel zal in oktober 2019 plaatsvinden.

Foto's: de gevel, de mockup van het interieur en de testlocatie van het vers-gedeelte. Foto's door John Verbruggen en Unibail-Rodamco