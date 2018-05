De Groene Boog huurt per 1 augustus 2018 het kantoorgebouw aan de KP van der Mandelelaan 50 te Rotterdam. Het pand omvat in totaal circa 3038 m² kantoorruimte in combinatie met 82 parkeerplaatsen.

