Douwe Vermeulen wordt director Benelux REPM bij UBS-AM

UBS Asset Management heeft Douwe Vermeulen benoemd als director Benelux voor zijn Real Estate & Private Markets (REPM) business.

Vermeulen zal zich vanuit het kantoor in Amsterdam bezig houden met zowel asset management als transacties, met de opdracht om het REPM-aanbod in Benelux te laten groeien.

Met zijn ervaring en netwerk die hij de afgelopen tien jaar in het vastgoed heeft opgebouwd, zal Vermeulen een belangrijke rol spelen bij het opsporen en en uitvoeren van aantrekkelijke beleggingen ten behoeve van de groeiende klantenkring van REPM. Dit doet hij samen met Anne Berben en Ward van de Braak.

Vermeulen heeft meer dan acht jaar ervaring met financiële markten, recentelijk bij Intertrust in Amsterdam, waar hij bij de business unit Real Estate werkte. Hij startte hier in 2013 als transaction manager. Daarvoor werkte hij bij het Amsterdamse advocatenkantoor Houthoff Buruma. Hij is bezig met het voltooien van een MSci-opleiding aan de Amsterdamse School of Real Estate. Vermeulen heeft een MBA van de Universiteit van Kaapstad en een LLM van de Rijksuniversiteit Groningen.