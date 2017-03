ADHDcentraal opent vestigingen in Utrecht en Eindhoven

ADHDcentraal, het expertisebureau voor ADHD en ADD bij volwassenen, heeft recentelijk twee nieuwe huurovereenkomsten gesloten voor in totaal 750 m² kantoorruimte.

Een van de nieuwe vestigingen, het hoofdkantoor, wordt binnenkort gevestigd in het kantoorgebouw La Vie aan de Lange Viestraat 331 in het centrum van Utrecht. Dit gebouw is volledig gemoderniseerd en verduurzaamd door de eigenaar Pensioenfonds Metaal en Techniek, vertegenwoordigd door vermogensbeheerder MN.

Daarnaast opent ADHDcentraal medio april de deuren van de vestiging in de Eindhoven Tower aan de Bogert 31-12. Ook dit gebouw is door de eigenaar, Brug-Ned, volledig gerenoveerd. Zowel voor de locatie in Utrecht als in Eindhoven is een overeenkomst voor tien jaar afgesloten.

ADHDcentraal werd begeleid door haar vaste adviseurs Stone Projectmanagement en TW Office Advisors, die ook betrokken zijn bij de verdere uitbreiding van het landelijk netwerk van ADHDcentraal. De verhuurders werden bij deze transacties geadviseerd door Cushman & Wakefield.