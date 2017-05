SNS opent nieuwe bankwinkels in Nederland

Recentelijk heeft de Volksbank voor haar label SNS Bank een aantal nieuwe locaties aangehuurd. Hier worden nieuwe bankwinkels geopend.

Het gaat om de Markenburg 1 in Hoofddorp, Boterhoek 98 – 104 in Best, Rivièradreef 19 in Haarlem en Hesseplaats 78 in Rotterdam.



In deze SNS bankwinkels kunnen klanten terecht voor hun dagelijkse bankzaken, zoals het afsluiten van een betaal- of spaarrekening, hypotheek of verzekering en advies op maat.

De SNS bankwinkels zijn geopend tijdens winkeltijden, op koopavonden en zaterdag. Hiermee wordt het voor klanten nog makkelijker om persoonlijk contact te houden met de bank.

De Volksbank verwacht als onderdeel van het project “SNS Heel Normaal” in totaal 30 nieuwe winkels te openen. De winkels in bovengenoemde steden zijn hierbij inbegrepen.

Colliers International begeleidt op exclusieve wijze de Volksbank in haar vestigingsbeleid. Na een uitgebreide klantanalyse, vestigingsplaatsonderzoek en onderhandelingstraject zijn deze huurovereenkomsten afgesloten.