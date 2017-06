Cromwell opent Cools Urban Office Lofts

Cromwell Property Group opende vorige week de deuren van Cools Urban Office Lofts aan Coolsingel 6 in Rotterdam.

Het vloeroppervlak van Cools van 9200 m² is verdeeld over een begane grond met een entresol, zes verdiepingen met vrij indeelbare vloeren vanaf 1000 m² en een winkel-/horecaruimte in de plint van het gebouw. Voor auto’s is een eigen parkeergarage aanwezig. Cools heeft een huurprijs van €165,-- per m² per jaar.

De eerste huurder van Cools is Tribes Rotterdam Coolsingel n koffieconcept Blushing. Tevens zal Coolsculpting haar deuren openen in Cools.

Betrokken makelaars zijn De Mik Bedrijfshuisvesting en CBRE.