Deutsche Bank koopt voor € 80 mln in Rotterdam

Kantoorgebouw Blaak31 in Rotterdam met als huurders onder andere Loyens & Loeff en Glencore Grain is gekocht door een fonds van Deutsche Bank. De koopsom bedraagt volgens het Kadaster iets meer dan € 75,5 mln. Verkoper is Commerz Real.

Deutsche Bank heeft met Blaak31 voor het eerst sinds lange tijd weer een aankoop gedaan in Nederland. Verwachting is dat Deutsche Bank de komende tijd actiever zal worden in de markt.

Assetmanager van Deutsche Bank is Rubens Capital. Die wilde desgevraagd geen commentaar geven. Adviseur van de verkoper was CBRE.

Deutsche Bank is al eigenaar van Huis Azië in Amsterdam, Carrefour in Leiden, Zilveren Toren in Amsterdam en Eurogate in Rotterdam.

Commerz Real kocht het 23.000 m² grote kantoorpand in 2008 van de ontwikkelaar Provast voor een bedrag van ongeveer € 76 mln. Het werd ondergebracht in het open-ended vastgoedfonds Hausinvest Europa. Het gebouw dat ontworpen is door KCAP telt 12 verdiepingen. Loyens en Loeff tekende indertijd voor 14.000 m² en Glencore Grain voor 3300 m².