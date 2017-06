MBO Nederland huurt kantoorruimte in Utrecht

LRC Group Netherlands heeft een huurovereenkomst afgesloten met MBO Nederland voor kantoorruimte in Dalton 300 gelegen aan de Daltonlaan 300 te Utrecht.

Het gaat om 2000 m² verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping alsmede 27 parkeerplaatsen.

Het kantoorgebouw aan de Daltonlaan staat op kantorenpark Dalton Office Park aan de oostkant van Utrecht, direct aan de A27 en A28. Op enkele minuten afstand ligt het Utrecht Science Park, de Uithof.

LRC Group is een vastgoedbelegger en manager sinds 1995 opererend vanuit kantoren in London, Berlijn en Limassol. Medio 2016 is het Amsterdamse kantoor geopend voor het managen en verder uitbouwen van de Nederlandse portefeuille. Momenteel beheert LRC Group zo’n 400 objecten met een belegd vermogen van circa € 3,3 mrd, waarvan een vijfde in Nederland.

JLL begeleidde de totstandkoming van de huurovereenkomst namens de verhuurder LRC Group Netherlands. Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting behartigde de belangen van de huurder MBO Nederland.