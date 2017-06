Heeneman & Partners koopt supermarkt in Den Haag

Namens supermarktfonds.nl heeft fondsmanager Heeneman & Partners de Jumbo supermarkt aan de Anemoonstraat in Den Haag gekocht.

De supermarkt heeft een oppervlakte van ruim 2700 m². Bij de aankoop horen tevens de nabijgelegen sportschool en viswinkel. Frank Dirken (FAAM) adviseerde Heeneman & Partners bij de aankoop, Mark van Kan (KOTW) adviseerde verkoper.

Met deze aankoop heeft het fonds zes supermarktobjecten in portefeuille en een fondsvermogen van € 40 mln.

Frank Heeneman (fondsmanager): “Het fonds is zeer verheugd met de aankoop van deze unieke en grote binnenstedelijke supermarkt in Den Haag. Het fonds wil verder groeien en blijft hard op zoek naar grotere supermarktpanden.”

Heeneman & Partners is opgericht in 2009 en houdt zich bezig met beleggen in vastgoed ten behoeve van voornamelijk particuliere beleggers. Heeneman & Partners biedt beleggingen aan in supermarkten, woningen, winkels en bijzonder vastgoed.