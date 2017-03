Dudok ontwikkelt distributiecentrum van 60.000 m² in Moerdijk

Dudok Logistiek Vastgoed, onderdeel van Dudok Groep uit Dordrecht, realiseert een grootschalig distributiecentrum van 60.000 m² in de haven van Moerdijk.

Het distributiecentrum ligt direct naast de containerterminal van Moerdijk met een ontsluiting voor de aan- en afvoer van containers. Dudok heeft voor het gehele complex een langjarige huurovereenkomst gesloten met een sterk groeiende multinational.

De zeehaven en logistieke hotspot Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Verder beschikt het over multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluiting en directe aansluitingen op de A16 (Antwerpen-Breda-Rotterdam), A59 en A17 (Moerdijk-Roosendaal-Antwerpen). Het Europese achterland is daarmee uitstekend bereikbaar.

Het nieuwe distributiecentrum voldoet aan de laatste eisen van logistieke gebruikers, heeft een vrije hoogte van 12,20 meter en beschikt over 95 loading docks. De bouw is inmiddels gestart en de oplevering zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2017.

Dudok Logistiek Vastgoed werd bij de verhuurtransactie geadviseerd door Cushman & Wakefield.