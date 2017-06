CNV verlengt in Utrecht

Het betreft circa 8503 m² vvo en 83 parkeerplaatsen. Het gebouw is gelegen tegenover het NS station Overvecht. De verhuurder van het gebouw is De Waal Beheer Utrecht welke duurzame oplossingen in het gebouw zal aanbrengen zoals led verlichting. Hoofdgebruiker van het gebouw is CNV Vakcentrale.



Het nieuwe bedrijf van Mannes Smelt, VastgoedPartner gevestigd in Zwolle adviseerde in nauwe samenwerking met huurdersadviseur Solved uit Amsterdam (partner in Exis) het CNV bij deze huurverlenging.