Alle panden Constar in Zevenaar verkocht

Met de verkoop van de laatste bedrijfshal (‘Hal 6’) is ook fysiek een einde gekomen aan de aanwezigheid van Constar in Zevenaar.

De zes panden van in totaal 17.000 m² zijn gekocht door een eigenaar/gebruiker en door een particuliere belegger.

Constar begon ooit onder de naam Desmacon in Didam en was producent van onder meer PET-flessen. Het bedrijf sloot medio 2015 definitief haar deuren, na een doorstart na faillissement in 2014.

Bij de start van het bedrijf was de PET-fles even revolutionair als omstreden. In 1984 opende staatssecretaris Piet van Zijl de nieuwe fabriek, terwijl Milieudefensie actie voerde tegen de 'eenmalige verpakking' als vervanging van de glazen fles. Recycling was toen nog in ontwikkeling.

De 6 gebouwen van Constar, gelegen aan Hengelder en Einsteinstraat in Zevenaar en met een totaal vloeroppervlak van zo'n 17.000 m², zijn nu met de verkoop van de bijna 11 meter hoge voormalige spuitgiethal allemaal verkocht.

In november 2015 en mei 2016 kocht de Isolatieshop drie gebouwen aan de Hengelder 40-42 van in totaal 7300 m². Het bedrijf heeft de gebouwen in eigen gebruik.

Een lokale particuliere belegger met industriële achtergrond heeft de overige drie gebouwen aan de Einsteinstraat 23-25-27 van in totaal 9600 m² gekocht. Dat gebeurde in twee tranches in november 2015 en vorige week.

Van deze drie gebouwen is Einsteinstraat 23 van 2160 m² weer net vrij voor de verhuur en is Einsteinstraat 25 van 2900 m² verhuurd aan X-cel International, een producent en leverancier van fotolijsten in kunststof en aluminium. Einsteinstraat 27 van circa 3000 m² en 1500 m² entresol wordt door de koper geschikt gemaakt voor verhuur.

Heilbron Mulders Quint makelaardij uit Zevenaar trad op namens de eigenaar-verkoper UTB Group uit Waalwijk.