Ondanks het positivisme in de troonrede, staat Nederland er niet beter voor dan 9 jaar geleden. Econoom Thijs Jochems kraakt het Nederlandse non-beleid op de Derde Woensdag in September georganiseerd door AM en Nyenrode.

