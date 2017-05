VN Logistics en Blijleven Sloopwerken kopen bedrijfsruimte in Geldermalsen

VN Logistics en Blijleven Sloopwerken hebben een voormalige productielocatie van fiberglas leidingsystemen in Geldermalsen gekocht.

Colliers International heeft de verkoop begeleid van de ongeveer vier hectare grond met opstallen aan de Panoven/Rondoven op bedrijventerrein West Betuwe. Het perceel is gesplitst en verkocht aan VN Logistics en Blijleven Sloopwerken.

Op deze locatie heeft de opdrachtgever glasvezelversterkte (fiberglas) leidingsystemen geproduceerd en wereldwijd geleverd. Dit hoogwaardige product wordt vooral gebruikt in de industrie, olie & gas, offshore en scheepvaartsector.

VN Logistics biedt als logistiek dienstverlener een veelvoud aan diensten aan waaronder wegtransport, zeevracht, warehousing, overpompen, afvullen en vermalen van goederen. Deze aankoop draagt bij aan de verdere expansieplannen die zij niet op eigen terrein konden realiseren.

Blijleven Sloopwerken is al meer dan 25 jaar actief in betonbewerking en slooptechnieken. Begonnen als opruimer in de bouw en vandaar uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van hydraulisch koppensnellen van onder andere vibropalen.