Top Vastgoed en AM RED starten bouw winkelcomplex in Brouwerspoort te Veenendaal

Top Vastgoed en AM Real Estate Development geven op 29 juni het startsein voor de bouw van ruim 5.800 m2 winkelruimte en een parkeerdek met ruim 200 parkeerplaatsen in het plan Brouwerspoort, in het kernwinkelgebied van Veenendaal.

