Retailer uit Designer Outlet Roermond huurt naastgelegen bedrijfsruimte

De bedrijfsruimte aan de Schipperswal 24 te Roermond, gelegen naast Designer Outlet Roermond, is recentelijk verhuurd.

Per 1 februari 2017 heeft S. Oliver Benelux 1016 m² bedrijfsruimte in gebruik genomen. Dit is na Hunkemöller de tweede retailer die ervoor kiest om de retailruimte op het Outletcenter te optimaliseren door op- en overslag activiteiten en voorbereidingswerkzaamheden van verkoopartikelen te verplaatsen naar het naastgelegen bedrijventerrein Willen Alexander.

S. Oliver heeft meerdere vestigingen op het outlet center en gaat deze vestigingen faciliteren vanaf de bedrijfsruimte aan de Schipperswal. Nu de uitbreiding van Designer Outlet Roermond met circa 50 nieuwe winkels in april opent, is te merken dat de vraag naar bedrijfsruimte in de directe nabijheid aantrekt. Van de circa 2300 m² bedrijfsruimte is nog circa 1000 m² beschikbaar.

Aelmans Rentmeesters en Makelaarskantoor adviseerde verhuurder bij deze twee meest recente verhuurtransacties.