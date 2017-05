Open32 naar Heerhugowaard en Nieuwegein

Wereldhave heeft twee nieuwe overeenkomsten gesloten met Open32 voor winkels in Heerhugowaard en Nieuwegein.

In winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard wordt 317 m² gehuurd, in winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein opent Open32 een winkel van 340 m². Wereldhave vindt dat de formule goed past in het concept ‘convenience en experience shopping’. Zo zijn er al vestigingen van OPEN32 in winkelcentra Presikhaaf én Kronenburg in Arnhem, de Emmapassage in Tilburg en in winkelcentrum WoensXL in Eindhoven.

Opening van de nieuwe Open32 in Cityplaza Nieuwegein vindt plaats na de zomer.



Open32 is begonnen als kleine boetiek in Arnhem begin jaren zeventig en is ondertussen uitgegroeid tot multibrand fashion retailer met een 70-tal winkels, voornamelijk gevestigd in het noorden, oosten en het zuiden van Nederland, maar ook in België én Duitsland. Open32 is hard op weg naar landelijke dekking. Heerhugowaard is de vijfde locatie in het westen die een Open32 rijker wordt.