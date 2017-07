De Singaporese belegger First Sponsor koopt via een dochterbedrijf, FSMC NL Property Group, waarin First Sponsor een belang heeft van 33%, 17 hotels van Queen Bilderberg in Nederland. De overnamesom betreft € 171,4 mln.

