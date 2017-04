Aedifica breidt positie verder uit met aankopen in Kampen en Driebergen

Aedifica Nederland is eigenaar geworden van zorgresidentie Het Gouden Hart in Kampen en Driebergen. De zorgresidentie is ontwikkeld door Schavast en gerealiseerd door Salverda Bouw, beiden onderdeel van de Schagen Groep.

De eerste bewoners betrekken vanaf half april de appartementen in het complex.

De monumentale zorgresidentie is uitstekend gelegen op de Koornmarkt. De Koornmarkt, waar boeren vroeger hun waar kwamen verkopen, is het oudste plein van Kampen en is gelegen midden in het centrum. De locatie van Het Gouden Hart Kampen was tot 2012 de hoofdvestiging van de Protestantse Theologische Universiteit Kampen. Daarvoor deed het gebouw dienst als kazerne en officiersopleiding voor het KNIP (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) en de Nederlandse strijdkrachten. Het object is herontwikkeld tot een hedendaagse woonzorglocatie voor senior met (hoge) zorgbehoeften, in het bijzonder dementia. Het gebouw bestaat uit een zorgresidentie die plaats biedt aan 26 bewoners en een zorghotel met een capaciteit voor 11 bewoners.

Daarnaast is Aedifica Nederland eigenaar geworden van de kleinschalige zorgvilla Het Gouden Hart Driebergen. Deze zorgresidentie biedt plaats aan 9 bewoners en is prachtig gelegen in een bosrijke omgeving nabij Utrecht.

Exploitatie van beide zorgresidenties is in handen van Het Gouden Hart, een snel groeiend familiebedrijf met passie voor hoogwaardige, gastvrije, intensieve zorg. Aedifica Nederland heeft met Het Gouden Hart een huurovereenkomst gesloten voor 20 jaar. De totale conventionele aanschaffingswaarde van deze sites bedraagt respectievelijk circa € 7 miljoen en circa € 1 miljoen.

Aedifica Nederland is een volledige dochtervennootschap van de Belgische beursgenoteerde vastgoedbelegger Aedifica NV. Eerder deze week maakte de onderneming de aankoop bekend van een nog te realiseren zorgcentrum in Hilversum.

De gespecialiseerde zorgvastgoed adviseurs van Cushman & Wakefield hebben de transactie namens respectievelijk Schavast en Het Gouden Hart Driebergen begeleid. Aedifica is juridisch en fiscaal bijgestaan door adviseurs van Stibbe.