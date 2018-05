Wendy Verschoor richt nieuw adviesbureau op

Wendy Verschoor is op 1 mei gestart met Videres. Dit adviesbureau is opgericht vanuit de overtuiging dat er in de gebouwde omgeving behoefte is aan onafhankelijk, specialistisch advies, toezicht en coaching op strategisch niveau.

