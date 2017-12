Vesteda heeft een overeenkomst gesloten voor de turnkey verwerving van in totaal 202 woningen in het project Punt Sniep in Diemen. Het project is een ontwikkeling van ABC Vastgoed en haar financiële partner Nedreim.

