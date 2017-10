Real IS zet zijn groeistrategie voort en opent begin november 2017 een kantoor aan de Amsterdamse grachtengordel. Melanie Grüneke zal in haar rol as Head of the Netherlands Branch fungeren als manager van het nieuwe kantoor van Real IS.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.