Portaal heeft in november het complex Stadswijzer in Alphen aan den Rijn overgedragen aan Woonhave. Eerder dit jaar bereikten beide partijen overeenstemming over de verkoop van 25 stadswoningen, 75 appartementen en de bijbehorende parkeerplaatsen.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.