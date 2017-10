In opdracht van Noordas (een joint venture van COD, Borghese Real Estate en Verweij Mungra Vastgoed) is Pleijsier Bouw gestart met de bouw van de laatste fase van project De Werf op de NDSM-werf in Amsterdam Noord.

