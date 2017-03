Beleggingsfonds Duinweide koopt winkelcentrum De Portage in Zaltbommel

Duinweide Investeringen heeft ten behoeve van het fonds Duinweide Supermarkten het wijkwinkelcentrum De Portage in Zaltbommel aangekocht.

De Portage ligt aan de Fiep Westendorplaan in Zaltbommel en is volledig verhuurd. De aankoopsom is € 8,9 mln. Het genereert een huurstroom van ruim € 615.000 per jaar.

Het winkelcentrum is gebouwd in 2012 en bevindt zich in een vrijwel nieuwe woonwijk. Circa 75% van de huuropbrengst is afkomstig van een Jumbo en Aldi supermarkt met langjarige huurcontracten. De overige winkelruimten zijn verhuurd aan Primera, Trekpleister, een bakker, een slager en een bloemist.

Een dergelijk winkelcentrum past goed in het beleggingsbeleid van Duinweide Supermarkten en draagt direct positief bij aan het directe rendement. De financiering bedraagt 52% en het directe op kwartaalbasis uitgekeerde rendement is 7% na aflossing.