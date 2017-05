In 2016 werden in Amsterdam bijna 1,7 mln overnachtingen geboekt via Airbnb. Een stijging van maar liefst 125% ten opzichte van 2015. Het marktaandeel explodeerde hierdoor naar 10,7% (van 5,4%) in vergelijking met hotels.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.