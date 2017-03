In de PC Hooftstraat 122 gaat een huurderswisseling plaatsvinden. Azzurro Kids is uitgekocht en met damesmodemerk Fabiana Filippi is een nieuwe huurovereenkomst gesloten.

Het gaat om circa 90 m² begane grond en circa 90 m² kelder. Bij deze uitkoop en verhuur is de particuliere eigenaar geadviseerd door Ambuco Property Consultancy.