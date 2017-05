Woningstichting Samenwerking verkoopt 110 woningen aan Woonhave

Woonhave heeft 110 eengezinswoningen in Vlaardingen gekocht van Woningstichting Samenwerking.

De woningen liggen aan de Lemsterlandhoeve, de Frieslandlaan, de Franekerhoeve en de Bolswardhoeve in de wijk Holy-Noord, in Vlaardingen.

De betreffende wijk is op loopafstand van natuurpark Holy en heeft met onder andere het wijkwinkelcentrum ‘De Loper’ een goed voorzieningenniveau. Het centrum van Vlaardingen ligt op enkele minuten fietsen van de woningen. Daarnaast zijn de snelwegen A4 en A20 goed bereikbaar en stoppen er meerdere buslijnen in de directe omgeving.

De verkoop maakt het voor Woningstichting Samenwerking mogelijk om in het centrum van Vlaardingen verder te revitaliseren door middel van de sloop en nieuwbouw van huurwoningen in het gereguleerde marktsegment. Met Woonhave heeft Woningstichting Samenwerking een koper gevonden die zich committeert aan voortzetting van de verhuurexploitatie, gericht op de lange termijn.

Woonhave is een beleggingsfonds dat zich richt op de markt voor hoogwaardige huurwoningen in Nederland. Sinds de oprichting in 2014 heeft het fonds al meer dan 1800 huurwoningen aangekocht, hoofdzakelijk binnen de Randstad. Woonhave is een samenwerking tussen Aevitas Property Partners en de Nederlandse partners in Woonhave. Aevitas belegt wereldwijd pensioengelden in onroerend goed.

Cushman & Wakefield heeft Woningstichting Samenwerking geadviseerd bij de gevolgde verkoopprocedure. Woonhave is bij de aankoop geadviseerd door CBRE en Houthoff Buruma.