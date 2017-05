Inditex bouwt distributiecentrum in Lelystad

Inditex, het moederbedrijf van modemerken zoals Zara en Pull & Bear, bouwt in Lelystad een nieuw distributiecentrum.

Het is voor het eerst dat Inditex buiten Spanje een distributiecentrum neerzet. Het distributiecentrum krijgt een omvang van 170.000 m².

Het distributiepunt vormt een aanvulling op de logistieke activiteiten van Inditex in Spanje. De investeringskosten bedragen ongeveer € 100 mln. Dat zijn de kosten voor zowel het pand als de afname van 35 hectare grond op Lelystad Airport Businesspark (LAB).

“Inditex zal het pand in eigendom houden. De bouw en ontwikkeling van het pand zal zoveel mogelijk met Spaanse partners plaatsvinden,’ meldt Rob Verhoeff, directeur van Lelystad Airport Businesspark. Als lokale partner heeft Inditex adviseur Denc in de arm genomen.

Opvallend is dat Inditex voor dit grote distributiecentrum de grote logistieke hubs zoals Venlo, Eindhoven en Tilburg aan zich voorbij laat gaan en zich vestigt op steenworp afstand van Schiphol. “Er werd nog gekeken naar locaties in Venlo, maar uiteindelijk besloot Inditex zich te vestigen op een locatie vlakbij Schiphol en Rotterdam en het achterland. Daarnaast is de arbeidsmarkt in deze regio minder gespannen. Er is voldoende geschikt personeel aanwezig,’ aldus Verhoeff.

Maart vorig jaar deed LAB mee met een pitch voor de ontwikkeling van dit distributiecentrum. Een jaar later werd er groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het gebouw. De ondertekening tussen de partijen vond deze week plaats.

Lelystad Airport start in april 2019 als twin-airport van Schiphol met passagiersvluchten.

“We hebben een distributiepunt nodig in centraal Europa in aanvulling op de activiteiten van ‘Inditex Central Logistics Platforms’ in Spanje, anticiperend op de groeiverwachtingen van het concern. Lelystad heeft de ideale combinatie van kwalitatief goede fysieke en digitale infrastructuur. De functie van deze vestiging is om de centrale distributiehubs in thuisland Spanje te ondersteunen met hun distributietaken,” aldus Inditex in een toelichting op de bouw van het distributiecentrum.

In 2019 gaan de eerste operationele activiteiten van start; in 2020 moet het distributiepunt volledig in bedrijf zijn. In de eerste fase biedt het werkgelegenheid aan 400 arbeidsplaatsen. Dat kan zelfs verdubbelen afhankelijk van marktontwikkelingen en bedrijfscapaciteit. Voor het gebouw wordt een LEED Gold certificering nagestreefd.

Inditex heeft acht merken: (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterqüe). De modekleding wordt verkocht in 7292 winkels in 93 landen.

Lelystad Airport Businesspark, handelsnaam van OMALA NV, is een gezamenlijke ontwikkeling van gemeente Lelystad, gemeente Almere en provincie Flevoland.

Bij deze transactie is Inditex geadviseerd door CBRE en juridisch ondersteund door Stibbe.

Lelystad Airport Businesspark werd bijgestaan door Straatman Koster Advocaten en Cees Advocaten.