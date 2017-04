The Game Box opent in Citymall

The Game Box opent in Almere binnenkort een nieuwe gamehall, een typisch Amerikaanse concept.

Op 26 april opent The Game Box arcade aan Traverse 4 in Citymall Almere. Op 440 m² kunnen bezoekers straks spelen op zo’n 60tal moderne en klassieke kasten en automaten.

Citymall Almere is eigendom van Unibail-Rodamco. Naast een groot aantal winkels bevat het centrum een bioscoop, een theater en diverse horecagelegenheden. Er zijn nationale en internationale retailers gevestigd, zoals Mango, Pandora, Zara, Rituals, Bever, Vitaminstore, Superdry, Hugo Boss, Media Markt, Rivièra Maison en Aveda Lifestyle Salon & Spa.

Het principe van The Game Box is heel simpel. Bezoekers kopen een playcard waar ze een willekeurig tegoed op kunnen zetten. Met de card kunnen ze, contactloos, op alle aanwezige automaten en kasten spelen. In plaats van muntgeld, rollen er tickets uit de machines. Het tegoed hiervan kunnen ze op hun card laten bijschrijven of ze kunnen de tickets inwisselen voor prijzen, variërend van sleutelhangers tot een Playstation 4 of een iPad.

Alain Dortants, oprichter van The Game Box: “Voor de eerste The Game Box vestiging hebben we uitgebreide research gedaan. Almere kwam al snel als ideale vestigingsplaats uit de bus. De bevolking is er jong en divers, en de gemeente groeit snel. Citymall Almere is bovendien een bijna Amerikaans winkelcentrum met zijn extra grote winkels en brede straten. We denken dat we een goede match zijn en kijken er enorm naar uit hier ons avontuur te beginnen.”

De opening van The Game Box wordt uitgebreid gevierd. Iedereen die op 26 april tot en met 4 mei een aankoop doet bij een willekeurige winkel in Citymall Almere krijgt op vertoon van het bonnetje zijn of haar cardtegoed verdubbeld. Dortants: “Op deze manier kunnen mensen meteen goed kennismaken met het concept. Bovendien hopen we ons op deze manier ook op een originele manier aan de andere ondernemers in het winkelcentrum voor te stellen.”