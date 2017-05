Credit Suisse verkoopt kantoorgebouw Spectrum te Amsterdam

Credit Suisse Real Estate Fund International heeft in een ‘off-market’ transactie het kantoorgebouw ‘Spectrum’ verkocht aan de combinatie HighBrook Investors en Equity Estate. De koopsom is € 11,625 mln, meldt het Kadaster.

Spectrum is gelegen in het gebied Sloterdijk/Teleport aan de Gatwickstraat 9-39.

De totale vloeroppervlakte bestaat uit circa 7685 m² VVO kantoorruimte verdeeld over 9 verdiepingen alsmede 109 parkeerplaatsen gelegen in de parkeergarage onder het gebouw alsmede op het buitenterrein behorende bij het gebouw. Het gebouw is verhuurd aan DPA.



Dit betreft de vierde transactie van HighBrook Investors in Nederland in de afgelopen 90-120 dagen.



HighBrook Investors en Equity Estate werden bij deze transactie geadviseerd door Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten en juridisch bijgestaan door Loyens & Loeff.



Credit Suisse REFI werd juridisch bijgestaan door Clifford Chance.