Particulier koopt bedrijfsruimte Energieweg Nijmegen

Een private belegger heeft het geheel verhuurde bedrijfcomplex gelegen aan de Energieweg 7-9b in Nijmegen gekocht.

Verkoper is een institutionele belegger.

Huurders zijn Carglass, marktleider in reparatie van autoruitschade, Toolstation, een groothandel in professioneel gereedschap, Profile Tyrecenter, een specialist in auto onderhoud en van Wijk Verf, een groothandel in verven, lakken en non-paint.

In het tweede kwartaal zal tevens nog Europcar, specialist in autoverhuur en (short)lease zijn deuren openen.



Het complex bestaat uit 4120 m² bedrijfs- en kantoorruimte en 59 parkeerplaatsen op eigen terrein van 6630 m².



Strijbosch Thunnissen bedrijfsmakelaars, kantoor Nijmegen, partner in Dynamis heeft de transactie tot stand gebracht namens haar opdrachtgever, een institutioneel belegger. Koper is een private belegger.