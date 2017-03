Charim verkoopt 140 seniorenwoningen in Zeist

Stichting Zorggroep Charim (Charim) heeft 140 seniorenwoningen in Zeist verkocht aan Stichting Bewaring Mirtehof, een entiteit van Rubens Capital Partners.

Het gaat om een complex met twee bouwdelen van elk 8 verdiepingen, te weten Mirtehof en De Bladerkroon aan de Molenweg 50 in Zeist.

Jan Baan, Manager Vastgoed, Stichting Zorggroep Charim: “Wij hebben uit strategisch oogpunt besloten het woonzorgcomplex af te stoten omdat we ons op deze locatie willen focussen op het leveren van de best mogelijke (thuis)zorg. De (vrijgekomen) appartementen worden direct door de nieuwe eigenaar aan de bewoner verhuurd, waarbij de bewoner extramurale zorg van Charim ontvangt. Een deel van de algemene ruimte en ondersteunende functies huren we terug zodat bepaalde (zorg)diensten beschikbaar blijven voor de huurders. Ook is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd dat voorzieningen zoals het restaurant en de kerkruimte voor bewoners beschikbaar blijven. Door een complementaire samenwerking tussen zorgaanbieder en belegger wordt een meerwaarde beoogd, zowel in bedrijfsvoering als in klanttevredenheid. Dit is wat Charim betreft de beste oplossing voor alle stakeholders, inclusief de bewoners.”

Annette van der Poel, Senior Consultant Healthcare, CBRE: “Steeds meer zorginstellingen kiezen ervoor om vastgoed van de balans af te halen en langjarig te gaan huren. Door de sale & en gedeeltelijke leaseback constructie in combinatie met de samenwerkingsovereenkomst blijven algemene (zorg)functies voor de huidige bewoners beschikbaar en blijft Charim de aangewezen zorginstelling. Door een gedegen voorbereiding en het vroegtijdig aanhaken van het College Sanering Zorginstellingen is een mooie transactie tot stand gekomen voor zowel de koper als verkoper.”

De koper is tijdens deze transactie technisch ondersteund door Savills. Luz! Legal services en Caminanda Notarissen hebben juridische en notariële ondersteuning geleverd.

CBRE heeft de verkoper in het gehele traject geadviseerd. Specialisten uit het residential en healthcare team hebben een optimalisatiestudie en een technical due diligence onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk geweest voor het vormgeven van de huur- en samenwerkingsconstructie en begeleiding van de verkoop.