Plantaardige Verbeelding huurt bedrijfsruimte in Breda

M7 Real Estate Netherlands heeft voor haar fonds M7 EREIP III Dutch Propco 2 een verhuurtransactie verricht aan het Minervum 7010 te Breda.

Plantaardige Verbeelding, een groothandelsbedrijf in natuurlijk decoratieve producten uit het Verre Oosten, heeft voor een middellange termijn circa 1089 m² bedrijfsruimte en 415 m² kantoorruimte gehuurd.



Met deze transactie is het complex aan het Minervum 7006-7010, gelegen op bedrijventerrein Hoogeind in Breda, volledig verhuurd.



Deze verhuurtransactie is in samenwerking met Cushman & Wakefield tot stand gekomen.